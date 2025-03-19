Япония запустит систему госпитальных судов к январю следующего года

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Токио, 18 марта (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 18 марта поручил правительству разработать и ввести в эксплуатацию систему госпитальных судов к январю 2026 года.

В этот же день кабинет министров утвердил программу внедрения госпитальных судов, которые будут предоставлять медицинскую помощь на море в случае крупномасштабных стихийных бедствий и эпидемий инфекционных заболеваний.

Решение о создании госпитальных судов было принято в рамках закона о развитии морской медицины, вступившего в силу в июне прошлого года. Эта мера является частью подготовки к возможным катастрофическим землетрясениям в желобе Нанкай вдоль тихоокеанского побережья и в районе Токио.

Согласно утвержденной программе, на начальном этапе планируется задействовать существующие суда частного сектора. Они будут выполнять две функции: эвакуационных судов для транспортировки пациентов из пострадавших районов и плавучих госпиталей для оказания медицинской помощи вблизи зон бедствия.

Правительство намерено заключить соглашения с судоходными компаниями и транспортными операторами, наладить взаимодействие с медицинскими организациями и провести учения по отработке необходимых навыков.







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