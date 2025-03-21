Суд отказал в изменении пола человеку, состоящему в браке: требование безбрачия «не может считаться неконституционным»

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Киото, 19 марта (Jiji Press) — Семейный суд Киото в среду отклонил ходатайство человека, состоящего в браке, об изменении пола в семейном реестре.

Председательствующая судья Накамура Акико постановила, что нынешнее требование отсутствия брака как одно из условий для изменения пола «нельзя сразу признать противоречащим Конституции и недействительным». Сторона заявителя незамедлительно подала апелляцию на это решение.

Согласно специальному закону о гендерной дисфории, отсутствие брака является одним из пяти обязательных условий для изменения пола. Сторона заявителя утверждала, что «оказывается перед сложным выбором: либо развестись, либо сохранить брак и терпеть негативные последствия».

Судья Накамура, признавая, что требование безбрачия «ограничивает важное юридическое право на сохранение брака», подчеркнула, что «вопрос о том, какие межличностные отношения признавать законным браком, включая возможность однополых браков, должен прежде всего обсуждаться законодательным органом». Она также указала, что действующее положение обеспечивает согласованность с другими законами.

Заявителю, жителю Киото в возрасте 50-59 лет, рождённому мужчиной, диагноз гендерной дисфории был поставлен в 2015 году после вступления в брак. Заявитель обсудил свою ситуацию с женой ещё до заключения брака и в настоящее время живёт как женщина, изменив имя в семейном реестре при поддержке супруги.

Ходатайство было подано в июле прошлого года, поскольку заявитель вынужден раскрывать свою личность в ситуациях, требующих предъявления документов.

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