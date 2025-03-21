SoftBank Group приобретает американскую компанию по проектированию полупроводников за триллион йен для ускорения ИИ-стратегии

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Токио, 20 марта (Jiji Press) — 20 марта компания SoftBank Group Corp. объявила о приобретении американской компании Ampere Computing Holdings LLC, специализирующейся на проектировании полупроводников, за 6,5 миллиардов долларов (около 973 миллиардов йен) в рамках стратегии укрепления своих позиций в сфере искусственного интеллекта.

Японский технологический гигант получит полный контроль над компанией через свою дочернюю структуру. Сочетая технологии Ampere с возможностями британской компании Arm, также принадлежащей группе SoftBank, корпорация намерена усовершенствовать разработку полупроводников для систем искусственного интеллекта (ИИ) и ускорить реализацию стратегии роста в этом ключевом направлении.

Ampere — калифорнийский стартап, создающий высокопроизводительные и энергоэффективные микросхемы для ИИ на базе технологических платформ Arm.

В настоящий момент Arm владеет примерно 8% акций Ampere. SoftBank планирует выкупить акции у американского инвестиционного фонда Carlyle Group, контролирующего почти 60% стартапа, и других акционеров для получения полного контроля над компанией во второй половине текущего года. Финансирование сделки будет обеспечено за счёт кредитов от банка Mizuho и других финансовых партнёров.

SoftBank также имеет долю в компании OpenAI, создавшей генеративный ИИ-сервис ChatGPT. Компании совместно работают над развитием ИИ-инфраструктуры в США и предоставлением ИИ-сервисов корпоративным клиентам в Японии.

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