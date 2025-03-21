Япония первой квалифицировалась на Чемпионат мира — Восьмой мундиаль подряд

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Токио, 20 марта (Jiji Press) — Национальная сборная Японии по футболу 20 марта гарантировала себе место в финальной части Чемпионата мира 2026 года, обеспечив участие в турнире восьмой раз подряд.

Японцы завоевали путёвку на мундиаль, где выступят 48 команд и который пройдёт в США, Канаде и Мексике, одержав победу над Бахрейном со счётом 2-0 в заключительном раунде азиатских отборочных. Команда оформила выход в финальную стадию за три матча до конца квалификации, что стало самым быстрым результатом с дебютного для Японии Чемпионата мира 1998 года. Среди всех стран, не принимающих турнир, Япония стала первой, кто обеспечил себе участие.

На прошлом Чемпионате мира в Катаре 2022 года японская сборная сумела обыграть Германию и Испанию, но выбыла на стадии 1/8 финала. Главный тренер Мориясу Хадзимэ, который руководил командой и на предыдущем мундиале, поставил перед собой цель впервые в истории достичь четвертьфинала и даже выиграть турнир на Чемпионате мира 2026 года.

Жеребьёвка финальной части Чемпионата мира состоится в декабре этого года, а сам турнир начнётся 11 июня следующего года.

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