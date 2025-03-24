Жителям рекомендуют оставаться дома при извержении Фудзи: заключение экспертной комиссии

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Токио, 21 марта (Jiji Press) — Правительственная экспертная комиссия Японии 21 марта рекомендовала жителям Токио и соседних префектур по возможности оставаться в своих домах в случае извержения горы Фудзи.

Такая рекомендация содержится в докладе о мерах противодействия последствиям выпадения вулканического пепла при возможном извержении высочайшей горы Японии в столичном регионе. Доклад подготовлен комиссией Кабинета министров под председательством почётного профессора Токийского университета Фудзии Тосицугу.

При этом правительству рекомендуется призывать население к эвакуации в случаях, когда слой пепла достигнет 30 сантиметров и более, поскольку дождь может увеличить его вес и привести к обрушению деревянных строений.

Кабинет министров планирует разработать руководящие принципы по борьбе с подобными бедствиями и обратиться к местным властям и бизнесу с просьбой о проведении подготовительных мероприятий.

Эксперты разделили ситуации на четыре стадии по степени серьёзности, определив как четвёртую стадию выпадение пепла толщиной 30 сантиметров и более. Стадии 1-3 соответствуют слою пепла менее 3 сантиметров, от 3 до 30 сантиметров с относительно небольшим ущербом и от 3 до 30 сантиметров со значительным ущербом.

Доклад основан на модели, учитывающей сценарий бедствия, разработанный в 2020 году рабочей группой Центрального совета по чрезвычайным ситуациям. Согласно этой модели, выпадение пепла ожидается в 11 префектурах, включая Фукусиму, Яманаси, Нагано и Сидзуоку.

Хотя вулканический пепел непосредственно не угрожает жизни, существуют опасения возникновения проблем со здоровьем, таких как боль в горле и бронхах. Также прогнозируется существенное ухудшение видимости, затрудняющее передвижение. Поэтому при стадиях 1-3, когда слой пепла не достигает 30 сантиметров, рекомендуется воздерживаться от несрочных выездов и вождения автомобиля, оставаясь дома. Так как выпадение пепла может продолжаться более двух недель, важно заблаговременно создать достаточные запасы продуктов и воды.

При четвёртой стадии, когда слой пепла превышает 30 сантиметров, возникает угроза обрушения зданий и прекращения работы коммунальных служб, таких как электро- и водоснабжение, поэтому рекомендуется эвакуация в районы с меньшим воздействием вулканического пепла. Даже если толщина слоя не достигает 30 сантиметров, пациентам на гемодиализе и людям, нуждающимся в постоянном уходе, рекомендуется эвакуироваться заранее.

После начала извержения Метеорологическое агентство Японии будет ежечасно публиковать шестичасовой прогноз зоны и интенсивности выпадения пепла. Муниципалитетам рекомендуется своевременно принимать решения об эвакуации, учитывая как фактические измерения, так и прогнозные данные.

В докладе также подчёркивается необходимость предварительного определения мест временного складирования вулканического пепла. Предлагаются различные методы окончательной утилизации, включая захоронение и морское депонирование. Объём пепла, подлежащего удалению, оценивается примерно в 490 миллионов кубометров, из которых около 31 миллиона кубометров приходится на дороги и железнодорожные пути, требующие приоритетной очистки для поддержания транспортной инфраструктуры.

На пресс-конференции председатель комиссии Фудзии отметил: «Масштабное выпадение вулканического пепла — явление, с которым практически никто не сталкивался. Ни уровень подготовки, ни осведомлённость населения не достаточны». Он подчеркнул: «После начала извержения принимать меры будет уже поздно. Необходимо готовиться заблаговременно, в мирное время».

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