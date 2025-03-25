ИНТЕРВЬЮ: Президент Shachihata готов к вызовам на следующие 100 лет

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Нагоя, 24 марта (Jiji Press) -- Глава японского производителя печатей «ханко» Shachihata Inc., отмечающей в этом году 100-летний юбилей, заявил о готовности компании к вызовам на протяжении следующего столетия.

В недавнем интервью Jiji Press президент Фунахаси Масаёси (59) подчеркнул, что Shachihata, известная своей серией штампов X-stamper, намерена активно развивать продукты и услуги на основе собственных технологий, которые уже привели к созданию множества инновационных изделий.

«Мы готовы принимать вызовы и в следующие 100 лет», — заявил Фунахаси.

Компания, начинавшая как производитель штемпельных подушек, впоследствии выпустила самонаборные резиновые штампы и систему документооборота с использованием электронных печатей. Несмотря на то что эти продукты могли восприниматься как конкурирующие с существующим ассортиментом компании, они стали настоящими хитами рынка.

«Если посмотреть шире, то все наши продукты гармонично сосуществуют. Без таких смелых решений нас бы сегодня просто не было», — отметил Фунахаси.

Фирменный самонаборный штамп компании — результат комплексных внутренних разработок: от процесса смешивания резины и создания чернил до проектирования пресс-форм для корпуса, с накоплением уникальных технологий на каждом этапе. «Мы стремимся развивать бизнес в следующие 100 лет, применяя и расширяя наши собственные технологические решения», — подчеркнул Фунахаси. В качестве примера он привёл инновационный продукт, позволяющий простым способом маркировать болты в стальных мостовых конструкциях для контроля их затяжки, выразив намерение развивать технологии в соответствии с потребностями клиентов.

Пандемия COVID-19 существенно изменила деловую среду, в частности, ускорила переход к безбумажному документообороту в офисах. «Простое следование прежнему курсу, каким бы усердным оно ни было, не обеспечит нам рост», — отметил Фунахаси, добавив, что именно ощущение кризиса станет движущей силой для создания новых продуктов.

В цифровом направлении бизнеса, начало которому положили электронные печати, компания также исследует новые возможности, включая технологию NFT (невзаимозаменяемых токенов). Фунахаси планирует развивать сотрудничество с венчурными компаниями, обладающими уникальными технологиями, опираясь на «высокую репутацию и надёжность бренда Shachihata».

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