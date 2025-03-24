Создано объединенное оперативное командование сил самообороны Японии

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Токио, 24 марта (Jiji Press) — 24 марта начало свою работу Объединенное оперативное командование сил самообороны Японии, которое будет осуществлять централизованное руководство сухопутными, морскими и воздушными силами.

Новую структуру возглавил генерал-лейтенант Нагумо Кенъичиро, в штате командования числится около 240 сотрудников. Основная цель создания — повышение боеготовности и усиление сдерживающего потенциала в кризисных ситуациях.

Объединенное командование было сформировано путем выделения командного подразделения из Объединенного штаба Министерства обороны. Идея его создания возникла после событий 2011 года, когда во время разрушительного землетрясения и цунами в северо-восточной Японии начальник Объединенного штаба был вынужден постоянно докладывать обстановку премьер-министру. Как отметил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства: «Были случаи, когда начальник штаба буквально падал от переутомления. Концентрация такой нагрузки на одном человеке — серьезный риск».

Одна из ключевых задач нового командования — обеспечение плавного перехода от мирного времени к чрезвычайным ситуациям. Ранее при возникновении инцидентов каждый раз формировались временные «объединенные оперативные группы», теперь же будет действовать постоянная система, обеспечивающая непрерывное управление от повседневных тренировок до боевых действий.

В стратегических документах по национальной безопасности от 2022 года была закреплена необходимость создания системы, позволяющей командующему полностью сосредоточиться на оперативном управлении.

Современные угрозы включают анонимные кибератаки, распространение дезинформации и провокации вблизи территориальных вод и воздушного пространства. Постоянно действующее командование позволит более гибко реагировать на эти сложные вызовы.

В современном противостоянии, охватывающем не только традиционные сферы (суша, море, воздух), но также космос и киберпространство, критически важно объединение различных родов войск для достижения максимального эффекта. Развиваемые правительством возможности контрудара по базам противника — яркий пример такого подхода, предполагающий координацию ракетных ударов с использованием спутниковых данных. Новое командование будет центральным звеном в применении таких возможностей.

Также повысится способность одновременно реагировать на стихийные бедствия, нарушения воздушного пространства и эвакуацию японских граждан из-за рубежа. Начальник Объединенного штаба Ёсида Ясухидэ подчеркнул: «Теперь можно будет определять приоритеты в распределении сил и осуществлять командование с полным пониманием общей обстановки».

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