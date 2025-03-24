Презентация эволюционировавшей «машины для мытья людей» в павильоне Осаки на ЭКСПО

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Осака, 23 марта (Jiji Press) -- 23 марта прошла предварительная презентация «Оздоровительного павильона Осаки», который будет представлен префектурой и городом Осака на Всемирной выставке 2025 года, открывающейся в следующем месяце в этом западном японском городе.

Журналистам продемонстрировали листы миокардиальных клеток, созданные по технологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS), а также интерактивную зону, где формируются аватары на основе данных о здоровье посетителей. Кроме того, была представлена усовершенствованная версия «машины для мытья людей», вызвавшей фурор на выставке в Осаке 55 лет назад. Губернатор Осаки Йоcимура Хирофуми лично испытал новое устройство.

Тема павильона — «REBORN» (Возрождение), символизирующая перерождение человека. Павильон внешне напоминает птичье гнездо, а внутри установлены три колонны, имитирующие структуру ДНК, которые создают просторное открытое пространство. Экспозиция посвящена технологиям в сфере «жизни» и «здоровья», позволяющим посетителям заглянуть в будущее.

«Машина для мытья людей» 55-летней давности привлекала внимание тем, что автоматически мыла и сушила тело пользователя внутри капсулы. Представленная сейчас «Машина для мытья людей будущего» очищает не только тело, но и разум, воспроизводя видео и музыку в соответствии с психофизическим состоянием человека на основе данных датчика сердечного ритма. После испытания Йоcимура с улыбкой поделился: «Очень приятные ощущения, я полностью расслабился».

Позже в том же помещении состоялась церемония открытия павильона с участием около 400 человек, включая представителей компаний. Отвечая на вопросы журналистов после церемонии, Йоcимура заявил: «Мы хотим, чтобы этот павильон стал местом путешествия в будущее. Наша цель — показать миру, что «технологии Осаки — это реальность».

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