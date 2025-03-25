Комейто и ДНПН разрабатывают более строгие правила корпоративных пожертвований

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Токио, 24 марта (Jiji Press) -- Партия Комейто, коалиционный партнер правящей Либерально-демократической партии, совместно с Демократической партией народа (ДНПН) подготовила предложение по ужесточению правил политических пожертвований от компаний и других организаций.

В предложении устанавливается лимит в 20 миллионов йен на пожертвования одному получателю, что дополняет существующие ограничения от 7,5 до 100 миллионов йен в год на общую сумму пожертвований.

Для категории «других политических групп» вводятся ограничения в 100 миллионов йен по общей сумме и 20 миллионов йен для одного получателя. Согласно предложению, право получать пожертвования от компаний и организаций будет предоставлено только центральным офисам и префектуральным отделениям политических партий, исключая местные партийные структуры.

Относительно требований к раскрытию информации о компаниях-донорах, предложение существенно снижает порог с «более 10 миллионов йен в год», ранее предложенного ЛДП, до «более 50 тысяч йен». Для стимулирования индивидуальных пожертвований планируется увеличить налоговый вычет с нынешних 30% до 40%.

Генеральный секретарь Комейто Нисида Макото и заместитель представителя ДНПН Фурукава Мотохиса провели консультации в здании парламента и сформулировали данные предложения. В комментарии для прессы Нисида отметил, что «предельные значения и перечень получателей могут корректироваться в ходе консультаций с другими партиями». Фурукава подчеркнул: «Несмотря на подготовку законопроекта, наш главный приоритет — достижение консенсуса между правящей и оппозиционными партиями».

Комейто и ДНПН намерены пригласить другие политические силы, включая ЛДП и ведущую оппозиционную Конституционно-демократическую партию Японии, к обсуждению данной инициативы.

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