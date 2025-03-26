Случаи жестокого обращения с детьми в Японии достигли рекордных 226 000 в 2023 финансовом году

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Токио, 25 марта (Jiji Press) -- Правительство Японии сообщило 25 марта, что количество случаев жестокого обращения с детьми, зарегистрированных консультационными центрами по всей стране в 2023 финансовом году, выросло на 10 666 по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордных 225 509 случаев.

Хотя прямое сравнение затруднительно из-за возможного пересмотра прежней статистики, это самый высокий показатель из когда-либо зафиксированных. По категориям «психологическое насилие» составило 134 948 случаев (на 6 834 больше, чем в предыдущем году), что составляет около 60% от общего числа.

Почти 60% случаев психологического насилия связаны с ситуациями, когда дети становятся свидетелями домашнего насилия над членами семьи. Случаи физического насилия — избиения, пинки и другие формы — составили 51 623 случая (рост на 2 159), пренебрежение родительскими обязанностями — 36 465 случаев (рост на 1 593), а сексуальное насилие — 2 473 случая (рост на 80).

В региональном разрезе лидирует Токио с 19 488 случаями, за ним следуют Осака (15 140 случаев) и Сайтама (14 351 случай). Чаще всего о случаях жестокого обращения сообщала полиция — 51,7% от всех обращений, далее идут соседи и знакомые (9,8%) и члены семьи и родственники (8,5%).

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