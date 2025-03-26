Практически во всех учебниках для старшеклассников появятся QR-коды

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Токио, 25 марта (Jiji Press) -- Министерство образования Японии обнародовало результаты проверки учебников, которые будут использоваться учениками первого и второго курсов старшей школы с 2026 финансового года. Это была вторая проверка по действующим образовательным стандартам, в результате которой все 253 учебника по 13 предметам успешно прошли сертификацию.

Почти во всех учебниках теперь есть QR-коды, позволяющие получить доступ к веб-сайтам с видео- и аудиоматериалами для обучения. В связи с быстрым развитием цифровых технологий, в учебниках особое внимание уделяется информационной этике и генеративному искусственному интеллекту.

Средний объем учебников по 11 общеобразовательным предметам немного увеличился по сравнению с проверкой 2021 года и составил 321 страницу. К учебникам было высказано 6470 замечаний. Из них 118 были отмечены как «неприемлемые» согласно стандартам «активного, интерактивного и глубокого обучения».

Все учебники по обществознанию, географии и истории включают информацию о Северных территориях, островах Такэсима и островах Сэнкаку. В некоторых учебниках отсутствовали формулировки об этих территориях как о «неотъемлемой части Японии», которые были добавлены после замечаний. В одном из учебников по политике и экономике фраза о «принудительном вывозе» бывших рабочих с Корейского полуострова в Японию была изменена на «мобилизацию» после замечания о несоответствии официальной позиции правительства.

Из недавних событий в учебниках по географии, истории и обществознанию упоминается прошлогоднее землетрясение на полуострове Ното. Вторжение России в Украину и операция Израиля в секторе Газа Палестинской автономии также нашли отражение во многих учебниках.

В учебниках по предмету «Современный японский язык», изучающему логические и практические тексты, количество изданий с художественной литературой увеличилось с 2 до 9. В связи с растущим разнообразием общества были расширены материалы о раздельных фамилиях супругов и представителях ЛГБТК-сообщества.

Один из учебников по технологии и домоводству для средней школы, не прошедший проверку в прошлом году, снова не был одобрен.

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