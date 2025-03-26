Токийский суд постановил распустить Церковь объединения

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Токио, 25 марта (Jiji Press) – Японский суд 25 марта вынес постановление о роспуске Церкви объединения, указав, что недобросовестная практика сбора пожертвований членами этой религиозной организации нанесла ущерб беспрецедентного масштаба.

Председательствующий судья Токийского окружного суда Сузуки Кенъя полностью удовлетворил требование Министерства культуры о роспуске организации, официально именуемой Семейной федерацией за мир во всем мире и объединение (ранее известной как Церковь объединения).

Суд отметил, что «противоправные действия по сбору пожертвований, осуществляемые последователями организации, проводились по всей стране на протяжении около 40 лет», установив, что пострадали 1559 человек, а общая сумма ущерба составила примерно 20,4 миллиарда йен.

Это первый случай роспуска религиозной организации за нарушения гражданского законодательства. Ранее секта «Аум Синрикё» была ликвидирована после того, как её руководители были привлечены к уголовной ответственности за террористические акты, включая атаку с применением зарина в токийском метро в 1995 году.

Церковь объединения намерена обжаловать данное решение в Токийском высоком суде. Постановление о роспуске вступит в силу, если апелляционная инстанция оставит его без изменения, что приведет к утрате организацией статуса религиозного юридического лица.

Хотя религиозная деятельность может продолжаться, организация будет вынуждена распорядиться своим имуществом, включая культовые сооружения, и лишится налоговых льгот.

Закон о религиозных юридических лицах предусматривает возможность принудительного роспуска в случаях, когда нарушения законодательства явно наносят существенный вред общественному благосостоянию.

Несмотря на принятие организацией «Декларации о соблюдении законодательства» в 2009 году, суд установил, что противоправные действия продолжались, причиняя значительный ущерб. Методы сбора пожертвований были признаны недобросовестными, а длительное и серьезное воздействие на значительное число людей – «явным и существенным вредом общественному благосостоянию».

Суд также пришел к выводу, что «сохранение юридического статуса крайне нецелесообразно и роспуск необходим», поскольку сбор пожертвований стал частью религиозной практики, а организация пользовалась налоговыми льготами благодаря своему статусу.

Проблемы, связанные с деятельностью организации, вновь привлекли общественное внимание после убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в июле 2022 года. Подозреваемый Ямагами Тэцуя (44 года) заявил, что его мотивом была месть церкви, верующей которой была его мать. В ходе расследования также выяснились связи политиков, особенно из Либерально-демократической партии, с этой религиозной организацией.

Министерство культуры подало ходатайство о роспуске в октябре 2023 года. Окружной суд провел четыре закрытых заседания, на которых были допрошены действующие и бывшие члены организации.

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