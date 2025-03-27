Жертвы сражения за Окинаву почтили в 80-ю годовщину высадки американских войск

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Дзамами, префектура Окинава, 26 марта (Jiji Press) — 26 марта в одной из деревень префектуры Окинава состоялась памятная церемония, приуроченная к 80-й годовщине высадки американских войск на островах Керама, предшествовавшей ожесточённым наземным боям в этой юго-западной японской префектуре во время Второй мировой войны.

Родственники погибших и другие участники церемонии, организованной деревней Дзамами на островной гряде Керама, расположенной примерно в 40 километрах к западу от главного острова Окинава, молились о мире и поминали жертв наземных сражений.

В ходе наземных боёв на островах Окинавы погибло более 200 000 человек, включая гражданское население. Высадка американских войск утром 26 марта 1945 года привела к массовому самоубийству с использованием гранат и других средств, в результате которого погибло около 290 жителей Дзамами.

Общее число военных и гражданских потерь в Дзамами достигло примерно 1 200 человек, включая погибших при воздушных налётах и от корабельного огня.

«Мы познали ужасы войны и ценность мира через последнюю мировую войну», — сказал губернатор Окинавы Тамаки Денни во время мероприятия. «Наш долг — правильно донести до следующего поколения бессмысленность войны и ценность мира». Он стал первым губернатором Окинавы, присутствовавшим на ежегодной памятной церемонии в Дзамами.

Такаэсу Тосико (93), представительница местных жителей, отметила: «Сейчас наша деревня богата природой и стала прекрасным туристическим местом. Я молюсь, чтобы этот мир продолжался вечно».













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