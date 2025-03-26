Япония примет на лечение двух палестинских женщин, раненных в Газе

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Токио, 26 марта (Jiji Press) -- Правительство Японии приняло решение принять для лечения двух палестинских женщин, получивших ранения в секторе Газа, в ответ на тяжелую гуманитарную ситуацию и по запросу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как сообщило Министерство иностранных дел 26 марта.

Это первый случай приема Японией пострадавших из Газы с начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года.

Согласно источникам в министерстве, обе женщины проходили лечение в Египте после получения ранений в Газе. Одна из них уже начала лечение в Центральном госпитале Сил самообороны в токийском районе Сэтагая 26 марта. Ожидается, что вторая прибудет в Японию в ближайшее время.

Расходы на транспортировку и проживание будут полностью покрыты правительством Японии. Предполагается, что женщины вернутся на родину после выздоровления.

Представитель министерства отметил, что решение о приеме женщин было принято исходя из медицинских соображений, а также с учетом их собственных пожеланий.

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