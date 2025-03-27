«Марсианский камень» перевозится из Токио на выставку ЭКСПО в Осаке

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Токио, 26 марта (Jiji Press) -- Один из крупнейших в мире марсианских камней, который будет представлен на Всемирной выставке 2025 года в Осаке в западной Японии, был вывезен 26 марта из Национального института полярных исследований в Токио для транспортировки на место проведения мероприятия.

Марсианский камень будет экспонироваться в правительственном павильоне Японии на ЭКСПО, которое откроется в середине апреля на искусственном острове Юмэсима в Осакском заливе. Камень прибудет на территорию выставки утром 27 марта.

Обнаруженный японской антарктической исследовательской экспедицией в 2000 году, образец имеет размеры 29 сантиметров в ширину, 16 сантиметров в длину и 17,5 сантиметров в высоту. Камень представляет большую научную ценность, поскольку содержит минерал, свидетельствующий о том, что на Марсе когда-то существовала вода.

В японском павильоне экспонат будет помещен в специальную витрину с контролируемыми уровнями температуры и влажности. Кроме того, будет организована зона, где посетители смогут прикоснуться к фрагменту камня.

«Мы надеемся, что эта экспозиция даст многим людям возможность задуматься о вселенной и нашей планете», — отметил Кумагаи Хироясу, официальный представитель Национального института полярных исследований.













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