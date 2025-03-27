JR West строит здание станции с использованием 3D-принтера

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Арида, преф. Вакаяма, 26 марта (Jiji Press) -- Компания West Japan Railway Co., или JR West, 26 марта возвела здание железнодорожной станции, состоящее из деталей, изготовленных по технологии 3D-печати, в префектуре Вакаяма.

Это первое в мире здание железнодорожной станции, построенное с применением технологии 3D-принтера, заявила компания.

Здание на станции Хацусима в городе Арида на линии Кисей имеет высоту около 2,6 метров и площадь примерно 10 квадратных метров. Компания планирует ввести его в эксплуатацию в июле.

Конструкция состоит из четырех основных элементов, включая крышу и стены, которые были изготовлены японской компанией Serendix Inc. (город Нисиномия, префектура Хиого), специализирующейся на строительстве жилья.

Опалубка была сформирована с помощью строительного раствора на 3D-принтере, после чего в полую часть установили арматуру и залили бетон. По заявлению JR West, здание обладает сейсмостойкостью, сопоставимой с железобетонными жилыми домами.

По информации JR West, монтажные работы проводились после прохождения последнего поезда и заняли около 2,5 часов, что значительно сократило сроки строительства по сравнению с традиционными методами. Ожидается, что затраты составят лишь половину стоимости возведения нового железобетонного здания станции. В будущем компания рассматривает возможность применения этой технологии для реконструкции других станционных зданий.

３Ｄプリンター技術を使ったパーツで組み立てられた鉄道駅舎＝２６日午前、和歌山県有田市

３Ｄプリンター技術を使ったパーツで組み立てられる鉄道駅舎＝２６日午前、和歌山県有田市

３Ｄプリンター技術を使ったパーツで組み立てられる鉄道駅舎（手前）＝２６日午前、和歌山県有田市

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Jiji Press