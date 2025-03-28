Площадь пожара превысила 900 гектаров = В префектуре Эхимэ введён закон о помощи при стихийных бедствиях — Лесные пожары

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Окаяма/Мацуяма, префектура Эхимэ, 27 марта (Jiji Press) -- В общей сложности более 900 гектаров леса уничтожено пожарами, начавшимися в воскресенье в префектурах Эхимэ и Окаяма на западе Японии.

Лесные пожары в префектурах Эхимэ и Окаяма продолжают распространяться на четвёртый день после их возникновения из-за сильного ветра, а общая площадь выгоревшей территории в обеих префектурах превысила 900 гектаров. Власти префектуры Эхимэ в тот же день приняли решение о применении закона о помощи при стихийных бедствиях для городов Имабари и Сайдзё.

Пожар, вспыхнувший в городе Имабари, по состоянию на 14:00 26 числа охватил территорию примерно в 417 гектаров. К настоящему моменту полностью сгорели 7 жилых домов и 2 склада, эвакуационные предписания выданы 7494 жителям из 3848 домохозяйств.

Строительная компания «Фудзияма хаусинг» из того же города сообщила 25 числа, что из-за разлетевшихся искр полностью сгорели её фабрика и другие строения. Родственник руководителя компании, Фудзияма Дайсукэ (47 лет), вспоминает: «Когда я приехал, было уже слишком поздно». Пожарные были заняты тушением лесного пожара, и он добавил: «Думаю, они не предполагали, что огонь доберётся и сюда».

На горе Касамацу, где бушует нынешний пожар, подобное бедствие уже случалось в 2008 году. Мужчина в возрасте около 70 лет, проживающий поблизости, отметил: «Площадь возгорания больше, чем 17 лет назад».

Лесной пожар, возникший в городе Окаяма, также продолжает распространяться, и площадь выгоревшей территории увеличилась примерно до 559 гектаров. По информации пожарной службы, сроки локализации пожара пока не определены. Эвакуационные указания выданы 2133 жителям из 1091 домохозяйства в городе Окаяма и соседнем городе Тамано. Женщина в возрасте около 70 лет, живущая рядом с местом пожара, с тревогой призналась: «Такого никогда раньше не было».

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