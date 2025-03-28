Профессор Киотского университета Касивара удостоен премии Абеля — первый японец, получивший «математический Нобель»

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Токио, 26 марта (Jiji Press) — Норвежская академия наук и литературы объявила в среду о присуждении премии Абеля 2025 года Касиваре Масаки, 78-летнему профессору Института математических исследований Киотского университета. Это первое в истории присуждение данной награды представителю Японии.

Премия Абеля была учреждена правительством Норвегии в 2002 году в честь 200-летия со дня рождения математика Нильса Хенрика Абеля. Денежное вознаграждение составляет 7,5 миллионов норвежских крон (примерно 100 миллионов йен). Наряду с медалью Филдса эту премию часто называют «Нобелевской премией в области математики».

Касивара получил награду за «фундаментальный вклад в алгебраический анализ и теорию представлений, в особенности за развитие теории D-модулей и открытие кристаллических базисов». Академия отметила: «Он доказывал поразительные теоремы методами, которые никто не мог даже представить. Он настоящий математический визионер».

Касивара родился в 1947 году в городе Юки префектуры Ибараки. Он с нуля разработал теорию «D-модулей», ставшую центральной концепцией алгебраического анализа, чем значительно способствовал развитию современной математики. В 1980-х годах он решил «проблему Римана-Гильберта», остававшуюся нерешенной с начала 20 века, и внес существенный вклад в различные области современной математики. Среди его наград — премия Японской академии наук (1988), премия Черна Международного математического союза (2018) и Киотская премия.

Церемония вручения премии состоится 20 мая в Осло.







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