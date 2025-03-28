Проверка военной истории, консультации с экспертами — премьер-министр Исиба отказывается от официального «Заявления к 80-летию»

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Токио, 27 марта (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру, вероятно, не будет выпускать правительственное заявление по случаю 80-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне в этом году, сообщили 27 марта правительственные чиновники.

Вместо этого Исиба планирует создать экспертную комиссию уже в апреле для заслушивания мнений специалистов о войне, заявили официальные лица.

Ожидается, что обсуждения в комиссии будут сосредоточены на том, почему Япония втянулась в безрассудную войну и почему правительство не смогло обуздать вышедшие из-под контроля военные силы.

Предполагается, что комиссия опубликует отчет о проведенных обсуждениях к годовщине окончания войны 15 августа.

Этот шаг, очевидно, направлен на то, чтобы поделиться уроками конфликта и продемонстрировать решимость Японии оставаться мирной страной.







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