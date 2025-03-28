Бывшему депутату верхней палаты парламента Хиросэ вынесен обвинительный приговор за «крайне недальновидное» хищение зарплаты секретаря – решение Токийского окружного суда

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Токио, 27 марта (Jiji Press) – В Токийском окружном суде 27 марта был оглашен приговор бывшему члену верхней палаты парламента Хиросэ Мэгуми (58 лет), обвиняемой в мошенничестве за незаконное присвоение около 3,5 миллиона йен (около 23 000 долларов) в виде зарплаты второго государственного секретаря. Председательствующий судья Исикава Такаси, отметив, что «совершение преступления, несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, свидетельствует о крайней недальновидности», приговорил подсудимую к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет (при этом обвинение настаивало на наказании в виде 2 лет и 6 месяцев тюремного заключения).

Судья Исикава, комментируя заявление Хиросэ в ходе судебного заседания о том, что «политическая деятельность требовала значительных финансовых затрат, создавая экономическую неуверенность», подчеркнул: «Это свидетельствует об эгоистичных мотивах, продиктованных нежеланием использовать личные средства». Принимая во внимание, что подсудимая имеет адвокатскую квалификацию и совершила присвоение средств вопреки предупреждениям супруга о противозаконности таких действий, судья констатировал: «Подобное поведение демонстрирует крайнюю недальновидность и заслуживает строгого осуждения».

Вместе с тем, суд учел, что Хиросэ полностью возместила присвоенные средства, а также то обстоятельство, что вследствие обвинительного приговора она, по всей вероятности, лишится адвокатской лицензии, и вынес решение об отсрочке исполнения наказания.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года Хиросэ представила в секретариат верхней палаты фальсифицированные документы, якобы подтверждающие прием на работу супруги своего первого государственного секретаря в качестве второго государственного секретаря. К декабрю 2023 года она путем обмана получила от государства заработную плату и выходное пособие на общую сумму около 3,58 миллиона йен (около 23 500 долларов).

В марте прошлого года, когда еженедельник «Синтё» опубликовал статью о подозрительных обстоятельствах, связанных с выплатой зарплаты секретарю, Хиросэ опровергла эти сведения на своем веб-сайте, заявив, что «второй государственный секретарь фактически выполнял свои обязанности». Однако в августе того же года, после проведения принудительного расследования специальным следственным отделом Токийской окружной прокуратуры, она выступила с заявлением: «Я получала часть средств из зарплаты секретаря для покрытия расходов офиса», и сложила с себя депутатские полномочия.



広瀬めぐみ被告

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