Противоречия вокруг открытия японской культуры в Южной Корее: случай шоу певицы Ке Ын Сук — дипломатические документы Кореи

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Сеул, 29 марта (Jiji Press) -- Рассекреченные дипломатические документы Южной Кореи раскрыли, как в 1994 году было сделано исключительное разрешение на исполнение песен на японском языке в период, когда японская популярная культура была запрещена в стране из-за колониального прошлого (1910-1945 гг.).

Документы, обнародованные Министерством иностранных дел Южной Кореи 28 числа, показывают, что поэтапное открытие доступа к японской массовой культуре началось лишь четыре года спустя, в 1998 году. Материалы ярко демонстрируют внутренние противоречия корейского правительства, опасавшегося негативной реакции общественности.

Согласно документам, крупная японская туристическая компания JTB планировала организовать в феврале 1994 года ужин с развлекательной программой в одном из сеульских отелей с участием корейской певицы Ке Ын Сук, пользовавшейся популярностью и в Японии. Мероприятие предназначалось для 800 японских туристов, и организаторы обратились к властям Южной Кореи за разрешением на исполнение песен на японском языке.

Тогдашний посол Южной Кореи в Японии рекомендовал своему правительству удовлетворить этот запрос, аргументируя тем, что мероприятие предназначено исключительно для японцев и «не окажет отрицательного влияния на корейских граждан». В южнокорейском МИДе высказывались мнения, что «накануне 30-летия нормализации дипломатических отношений в 1995 году настало время серьезно рассмотреть вопрос об открытии японской массовой культуры для дальнейшего развития корейско-японских отношений».

Однако в правительстве также существовали опасения, что японская культура может «представлять угрозу для еще неокрепшей индустрии корейской массовой культуры». Поэтому звучали предостережения, что выступления на японском языке могут «создать прецедент для полной либерализации японской культуры» и «спровоцировать антияпонские настроения».

В конечном итоге шоу было разрешено с условием ограничения количества песен на японском языке и обязательного включения корейских композиций. Официальное открытие доступа к японской массовой культуре было закреплено в совместной японско-корейской декларации 1998 года, подписанной премьер-министром Обути Кэйдзо и президентом Ким Дэ Чжуном, которая провозглашала построение отношений, ориентированных на будущее.







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