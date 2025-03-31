Японец пропал без вести после землетрясения в Мьянме, число погибших достигло 1700 человек

Бангкок, 30 марта (Jiji Press) — Один взрослый гражданин Японии, проживающий в центральном городе Мандалай, пропал без вести после разрушительного землетрясения в Мьянме, сообщило 30 марта Министерство иностранных дел Японии.

Здание, в котором проживал японец, обрушилось, и есть вероятность, что он оказался под завалами. Посольство Японии в Мьянме обратилось к местным властям с просьбой организовать поиск и спасение пропавшего человека.

По данным военного правительства Мьянмы, число погибших в результате стихийного бедствия уже составляет около 1700 человек.

Землетрясение, произошедшее 28 марта, нанесло серьезный ущерб многим районам страны, включая центральные регионы Мандалай и Сагайн, находящиеся вблизи эпицентра, а также столицу Нейпьидо и северо-восточный штат Шан. Спасательные операции затруднены из-за нехватки оборудования и разрушенных дорог. Военные власти сообщают примерно о 3400 раненых. Главнокомандующий военной хунты Мин Аун Хлайн заявил по государственному телевидению, что «число жертв, вероятно, будет увеличиваться».

Несмотря на продолжающиеся в регионе Сагайн и других районах столкновения между военной хунтой и силами сопротивления, продемократическая организация «Правительство национального единства» (НПЕ) 29 марта объявила о приостановке военных операций своих вооруженных формирований на две недели с 30 марта для проведения спасательных работ. «На контролируемых нами территориях мы обеспечим проведение спасательных операций и развертывание медицинских лагерей совместно с ООН и международными НПО. На территориях под контролем военных мы готовы предоставить экстренную помощь при гарантии безопасности», — говорится в заявлении.

Военное правительство выпустило необычное обращение с просьбой о широкой международной помощи, однако остается неясным, насколько будет допущена поддержка от стран, не входящих в круг ближайших союзников, таких как Китай и Россия.

Спасательные работы продолжаются по всей стране, но, как сообщают независимые СМИ, из-за отсутствия тяжелой техники спасателям приходится разбирать завалы вручную. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 29 марта отметило, что «перебои в работе систем связи и повреждения дорожной инфраструктуры серьезно осложняют гуманитарную деятельность».

В соседнем Таиланде 30 марта продолжались поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося здания в столице Бангкоке. Свыше 70 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели действуют крайне осторожно, чтобы не причинить вред людям, которые могут находиться под обломками. В результате обрушения зданий и других инцидентов в Таиланде погибло 18 человек.







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