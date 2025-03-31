Японец пропал без вести после землетрясения в Мьянме, число погибших достигло 1700 человек

Стихийные бедствия

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Бангкок, 30 марта (Jiji Press) — Один взрослый гражданин Японии, проживающий в центральном городе Мандалай, пропал без вести после разрушительного землетрясения в Мьянме, сообщило 30 марта Министерство иностранных дел Японии.

Здание, в котором проживал японец, обрушилось, и есть вероятность, что он оказался под завалами. Посольство Японии в Мьянме обратилось к местным властям с просьбой организовать поиск и спасение пропавшего человека.

По данным военного правительства Мьянмы, число погибших в результате стихийного бедствия уже составляет около 1700 человек.

Землетрясение, произошедшее 28 марта, нанесло серьезный ущерб многим районам страны, включая центральные регионы Мандалай и Сагайн, находящиеся вблизи эпицентра, а также столицу Нейпьидо и северо-восточный штат Шан. Спасательные операции затруднены из-за нехватки оборудования и разрушенных дорог. Военные власти сообщают примерно о 3400 раненых. Главнокомандующий военной хунты Мин Аун Хлайн заявил по государственному телевидению, что «число жертв, вероятно, будет увеличиваться».

Несмотря на продолжающиеся в регионе Сагайн и других районах столкновения между военной хунтой и силами сопротивления, продемократическая организация «Правительство национального единства» (НПЕ) 29 марта объявила о приостановке военных операций своих вооруженных формирований на две недели с 30 марта для проведения спасательных работ. «На контролируемых нами территориях мы обеспечим проведение спасательных операций и развертывание медицинских лагерей совместно с ООН и международными НПО. На территориях под контролем военных мы готовы предоставить экстренную помощь при гарантии безопасности», — говорится в заявлении.

Военное правительство выпустило необычное обращение с просьбой о широкой международной помощи, однако остается неясным, насколько будет допущена поддержка от стран, не входящих в круг ближайших союзников, таких как Китай и Россия.

Спасательные работы продолжаются по всей стране, но, как сообщают независимые СМИ, из-за отсутствия тяжелой техники спасателям приходится разбирать завалы вручную. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 29 марта отметило, что «перебои в работе систем связи и повреждения дорожной инфраструктуры серьезно осложняют гуманитарную деятельность».

В соседнем Таиланде 30 марта продолжались поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося здания в столице Бангкоке. Свыше 70 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели действуют крайне осторожно, чтобы не причинить вред людям, которые могут находиться под обломками. В результате обрушения зданий и других инцидентов в Таиланде погибло 18 человек.

３０日、バンコクのビル倒壊現場で救助作業を見守る安否不明者の家族や友人ら（ＥＰＡ時事）

２９日、ミャンマー中部マンダレーで、崩壊した建物に取り残された生存者を捜索する救助隊員ら（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Землетрясение Мьянма Jiji Press