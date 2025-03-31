Землетрясение в зоне Нанкайского желоба может унести жизни 298 000 человек в Японии: правительство

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Токио, 31 марта (Jiji Press) -- Правительство 31-го числа обнародовало новые оценки ущерба от гигантского землетрясения в желобе Нанкай. Согласно данным, собранным рабочей группой экспертов, если произойдет землетрясение магнитудой 9 баллов, как Великое восточно-японское землетрясение, в худшем случае около 298 000 человек погибнут из-за цунами и обрушения зданий. Сумма экономического ущерба и последствий составит 292,2 триллиона йен. Перед лицом катастрофы национального масштаба необходимо срочно усилить меры по снижению ущерба как со стороны правительства, так и частного сектора.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сакаи Манабу, получив отчет об оценке ущерба от рабочей группы, подчеркнул: «Мы хотим сделать все возможное, чтобы не только граждане, но и предприятия продвигали меры противодействия». Он сообщил, что к лету правительство пересмотрит базовый план продвижения мер противодействия.

В предыдущей оценке, составленной в 2012-2013 годах, предполагалось около 323 000 погибших. Несмотря на то, что ущерб был сдержан благодаря усилению сейсмостойкости жилых домов и созданию объектов для эвакуации от цунами, зона затопления расширилась из-за отражения новейших данных о рельефе и грунте. Снижение числа погибших составило лишь около 25 000 человек. Сумма экономического ущерба и последствий увеличилась с 237,2 триллиона йен, что отражено в предыдущей оценке, в связи с ростом цен.

Рассматривая максимальную интенсивность землетрясения в различных регионах, 149 муниципалитетов в 10 префектурах испытают толчки интенсивностью 7 баллов. Цунами высотой более 20 метров обрушится на 23 муниципалитета в 8 префектурах и токийской метрополии, а в префектурах Сидзуока, Миэ, Вакаяма, Токусима и Коти цунами высотой 1 метр достигнет берега в течение 5 минут после возникновения землетрясения.







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