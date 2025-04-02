Токийская полиция создает отдел по борьбе с террористами-одиночками

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press) -- Полицейское управление Токио 1 апреля учредило специализированный «Отдел общественной безопасности №3», предназначенный для расследования террористических актов, совершаемых одиночками (ЛО), не имеющими связей с организованными группировками.

Это первая подобная инициатива в Японии, направленная на усиление системы сбора информации и противодействия террористам-одиночкам для предотвращения террористических актов и тяжких преступлений против высокопоставленных лиц.

Генеральный суперинтендант Сакода Юдзи принял участие в торжественной церемонии открытия, состоявшейся в штаб-квартире токийской полиции. Принимая во внимание предстоящую Всемирную выставку в Осаке и выборы в Палату советников, он подчеркнул: «Необходимо принять исчерпывающие меры против террористов-одиночек. Я рассчитываю, что вы выполните возложенную на вас миссию и ответственность с твердой убежденностью в обеспечении безопасности страны и общества».

Создание отдела последовало за серией нападений в последние годы, включая смертельное покушение на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в 2022 году и бомбовое нападение на тогдашнего премьер-министра Кисида Фумио в 2023 году. В обоих случаях использовалось самодельное оружие или взрывные устройства. Кроме того, в октябре прошлого года автомобиль совершил наезд на ограждение перед резиденцией премьер-министра.

Поскольку террористы-одиночки самостоятельно планируют и осуществляют свои действия, отслеживание их деятельности крайне затруднено, что осложняет выявление признаков готовящихся нападений.

Новый отдел будет комплексно заниматься сбором информации, разработкой контрмер и расследованием дел, связанных с террористами-одиночками. Он также консолидирует данные о подозрительных лицах и приобретении материалов для изготовления взрывчатых и опасных веществ, полученные другими подразделениями в ходе уголовных расследований и патрулирования, для раннего выявления предпосылок возможных преступлений. Усиливается также мониторинг подозрительных публикаций в социальных сетях посредством кибер-патрулирования.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]