Японская полиция задержала более 10 000 человек из «текучих» преступных групп «Токурю» — превзошли число арестов членов якудза

Новости

Токио, 3 апреля (Jiji Press) — По данным Национального полицейского агентства Японии, опубликованным 3 апреля, в 2024 году правоохранительные органы задержали 10 105 человек за преступления, связанные со сбором средств для «анонимно-текучих преступных групп» («Токурю»). Примечательно, что число арестованных членов традиционных преступных синдикатов якудза оказалось ниже — всего 8 249 человек, что является рекордно низким показателем.

Согласно информации агентства, отличительной чертой групп «Токурю» (название образовано от японских слов, означающих «анонимный» и «текучий») является анонимность их руководящего ядра, в то время как непосредственные исполнители каждый раз рекрутируются через социальные сети без постоянного членства. Эти гибкие и подвижные преступные формирования активно занимаются различными видами мошенничества, включая специализированные схемы обмана и мошенничество в социальных сетях, а также причастны к преступной деятельности хост-клубов и серии ограблений через нелегальную подработку, которые прокатились по столичному региону в прошлом году.

Среди задержанных за основные виды преступлений по сбору средств: 2 655 человек за мошенничество, 991 человек за кражи, 917 человек за наркопреступления, 348 человек за разбойные нападения и 292 человека за нарушения закона о развлекательном бизнесе.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]