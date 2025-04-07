Осака Экспо начинает тестовый период

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Осака, 4 апреля (Jiji Press) — 4 апреля на искусственном острове Юмэсима в западнояпонском городе Осака стартовал трёхдневный тестовый период Всемирной выставки — репетиция с участием посетителей перед официальным открытием 13 апреля.

4 апреля тестирование посещают представители бизнеса и иностранные гости. 5 и 6 апреля приглашены жители префектуры Осака. Ожидается, что за эти три дня выставочную площадку посетят около 90 000 человек.

На бесплатные приглашения подали заявки примерно 350 000 жителей префектуры, из которых около 40 000 были выбраны по результатам лотереи.

Организаторы проверят уровень загруженности объектов, предлагая участникам входить на территорию в заранее назначенное время и использовать выбранные ими виды транспорта.

Павильоны и рестораны функционируют в таком же режиме, как будут работать во время самого мероприятия, чтобы проверить их готовность.

Имамура Сегодзи (38), офисный работник из Осаки, посетивший площадку, восторженно отозвался о символе выставки — «Большом кольце-крыше»: «Оно производит сильное впечатление, и вид сверху просто великолепный». Однако он также заметил, что «не хватает затенённых мест», выразив обеспокоенность жарой после официального открытия. Фудзима Юити (36) из того же города отметил: «На входе было довольно многолюдно. Также возникли сложности с бронированием через приложение в день посещения».

В течение тестового периода планируется пробное открытие 19 из 42 павильонов, созданных различными странами. 4 апреля работали только восемь из них, включая павильоны Сингапура и Австралии, остальные отложили участие, ссылаясь на недостаточную готовность.

Для представителей прессы был открыт доступ только к определённым зонам с корпоративными павильонами, а посещение зон с иностранными павильонами было отменено. Комментируя эту ситуацию, представитель Японской ассоциации международных выставок сказал: «Полагаю, каждая страна принимает решения, руководствуясь своими соображениями. Мы надеемся, что все тщательно подготовятся к открытию».

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