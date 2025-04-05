Число посетителей Музея мира в Хиросиме достигло рекордного уровня

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Хиросима, 4 апреля (Jiji Press) -- Мемориальный музей мира в Хиросиме сообщил 4 апреля, что в 2024 финансовом году его посетили 2 264 543 человека, что стало рекордным показателем второй год подряд.

Количество иностранных посетителей также достигло исторического максимума — 728 385 человек.

«Тот факт, что так много людей посетили музей и углубили своё понимание трагических последствий атомной бомбардировки Хиросимы, имеет огромное значение для формирования международного общественного мнения в пользу ликвидации ядерного оружия», — заявил на пресс-конференции директор музея Исида Ёсифуми.

По информации музея, годовое число посетителей впервые превысило отметку в два миллиона человек. Общее количество посетителей с момента открытия музея в 1955 году достигло 80 140 904 человек.

Среди причин рекордного роста посещаемости музей отметил увеличение числа иностранных туристов благодаря ослаблению йены, усиление обеспокоенности мирным будущим из-за конфликта в Украине, а также эффект от присуждения Нобелевской премии мира Японской конфедерации организаций жертв атомных и водородных бомбардировок (Нихон Хидан-кё) в декабре прошлого года.

Число посетителей Национального мемориального зала мира памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, расположенного в том же Парке мира, также достигло рекордного уровня в 2024 финансовом году, увеличившись на 17,9% по сравнению с предыдущим годом и составив 466 270 человек.







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