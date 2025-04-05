Исиба намерен в ближайшее время обсудить тарифы с Трампом

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Осака, 5 апреля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил 5 апреля, что планирует переговорить с президентом США Дональдом Трампом по телефону уже на следующей неделе, чтобы обсудить взаимные тарифы президента.

Исиба намерен попросить Трампа пересмотреть тарифы, подчеркнув вклад Японии как крупнейшего инвестора в Соединенные Штаты, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Японские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 24-процентным тарифом в рамках планов Трампа, объявленных в среду, о введении взаимных тарифов на импорт из множества торговых партнеров США.

«Я буду логично объяснять, какую пользу Япония приносит Соединенным Штатам», — сказал Исиба в телепрограмме во время визита в Осаку, город в западной Японии. Он добавил, что Япония рассмотрит новые инвестиции в Соединенные Штаты.

Он указал, что Япония не планирует вводить ответные тарифы против Соединенных Штатов, заявив: «Мы не будем отвечать тем же».

Представитель партии Комэйто Тэцуо Сайто заявил журналистам в городе Аомори: «Я хотел бы, чтобы он убедил США, что свободная торговля более предпочтительна и для их интересов».

Представитель Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода заявил журналистам в городе Ямагути: «Было бы лучше четко заявить, что это нарушение японско-американского торгового соглашения (которое не предусматривает тарифов на автомобили)», и призвал к сосредоточенным обсуждениям в бюджетном комитете и резолюции парламента по вопросу о тарифах.







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