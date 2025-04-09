Хиросуэ Рёко арестована по подозрению в нападении на медсестру

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Сидзуока, 8 апреля (Jiji Press) -- Полиция префектуры Сидзуока во вторник арестовала японскую актрису Хиросуэ Рёко по обвинению в нападении на медсестру в больнице города Симада префектуры Сидзуока в центральной Японии.

44-летняя жительница Токио была задержана на месте преступления после того, как предположительно несколько раз ударила ногами и поцарапала руку 37-летней медсестры около 00:20 во вторник.

Согласно полицейским данным, Хиросуэ попала в аварию, врезавшись в крупногабаритный грузовик на скоростной автомагистрали Син-Томэй около 18:50 в понедельник. С лёгкими травмами она была доставлена в больницу для обследования.

Инцидент произошёл, когда медсестра попыталась подойти к Хиросуэ, которая бесцельно ходила по больнице. Медицинский работник получил лёгкие повреждения.

Следователи сообщают, что Хиросуэ направлялась из префектуры Нара в сторону Токио. До зоны отдыха Хамамацу за рулём находился человек, представившийся её менеджером, но после проезда этой зоны Хиросуэ сама села за руль и попала в аварию. Отмечается, что автомобиль не принадлежал актрисе.

На официальном сайте Хиросуэ её агентство опубликовало заявление об аресте: «Она попала в аварию, управляя автомобилем. После доставки в больницу у неё случился временный приступ паники, в результате которого пострадал медицинский работник».

«Приносим глубочайшие извинения пострадавшему и всем причастным за доставленные неудобства и беспокойство», — говорится в заявлении с добавлением, что актриса временно приостанавливает всю свою деятельность в сфере развлечений.

По информации с официального сайта, Хиросуэ родом из города Коти. Она снималась во многих драмах и фильмах, а в 2022 году получила награду за лучшую женскую роль второго плана на 96-й премии «Кинэма Дзюмпо» за работу в фильме «Они там». В мае она должна была участвовать в постановке «Маленький принц».

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