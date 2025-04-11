Компания подала заявку на утверждение «листов сердечной мышцы» — первый медицинский продукт из iPS-клеток

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Токио, 9 апреля (Jiji Press) — Биотехнологический стартап из Токио, основанный при Осакском университете, подал в Министерство здравоохранения заявку на разрешение производства и продажи листов сердечной мышцы, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

Компания «Куорипс», базирующаяся в районе Тюо Токио, где Сава Ёсики, почетный профессор университета, является техническим директором, 8 апреля объявила о подаче заявки на регистрацию продукта. Это считается первой в истории заявкой на утверждение регенеративного медицинского продукта на основе iPS-клеток.

Научная группа Осакского университета во главе с профессором Сава в январе 2020 года провела первую в мире операцию по трансплантации листов сердечных клеток толщиной 0,1 миллиметра и диаметром 4-5 сантиметров, выращенных из донорских iPS-клеток, пациенту с сердечной недостаточностью из-за ишемической кардиомиопатии. К марту 2023 года такие операции были выполнены в общей сложности восьми пациентам, что подтвердило безопасность метода и улучшение клинической картины.

«Это огромный шаг вперед, — отметил профессор Сава. — Я приложу все усилия, чтобы эта технология спасала жизни людей по всему миру».

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