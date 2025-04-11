Японская береговая охрана внедряет Starlink на патрульных судах для привлечения молодых специалистов

Новости

Токио, 9 апреля (Jiji Press) -- На 12 крупных патрульных судах Береговой охраны Японии с марта внедрена высокоскоростная спутниковая система интернет-связи Starlink. Теперь экипаж может пользоваться интернетом на борту так же, как и на суше, что является одной из мер по привлечению молодых кадров в условиях растущего числа увольнений и уменьшения числа желающих поступить на службу.

По информации Береговой охраны, решение о внедрении Starlink изначально было принято для обеспечения резервной связи в случае радиопомех или неисправности основных спутниковых каналов. В целях укрепления информационно-коммуникационных систем планируется постепенно оснастить этой технологией не менее 85 крупных патрульных и исследовательских судов к 2032 финансовому году.

В то же время, когда система не используется для служебных целей, сотрудникам разрешено подключать личные смартфоны к сети в нерабочее время как часть программы по улучшению условий труда. Ранее из-за ограниченной пропускной способности использование интернета через спутниковую связь было запрещено, и персонал мог только отправлять и получать текстовые сообщения.

В современном мире, где постоянный доступ к интернету стал нормой жизни на суше, отсутствие сетевого подключения во время длительных морских дежурств вызывало значительный стресс у сотрудников. С внедрением Starlink появилась возможность отправлять сообщения в LINE и совершать видеозвонки. По сообщениям ведомства, персонал положительно оценивает нововведение: «Теперь гораздо легче поддерживать связь с семьей и друзьями, а также быть в курсе актуальных событий».

При этом из соображений безопасности руководство вновь подчеркнуло необходимость соблюдения таких правил, как отключение функции геолокации на смартфонах и запрет на публикацию служебной информации в социальных сетях.

Учитывая ограниченность личного пространства на борту, Береговая охрана также рассматривает возможность оборудования полностью отдельных кают. Стремясь улучшить условия службы на судах для привлечения новых кадров, представитель ведомства отметил: «Теперь на борту обеспечена постоянная связь. Мы надеемся, что молодежь рассмотрит возможность карьеры в нашем ведомстве».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]