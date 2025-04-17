Япония добилась успеха в улучшении симптомов болезни Паркинсона с помощью iPS-клеток

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Киото, 17 апреля (Jiji Press) — Японская исследовательская группа объявила 17 апреля, что ей удалось улучшить состояние пациентов с болезнью Паркинсона при помощи нервных клеток, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

Университетская больница Киото и Центр исследований и применения iPS-клеток (CiRA) этого национального университета сообщили, что у четырех из шести пациентов, участвовавших в клиническом испытании, наблюдалось улучшение симптомов после трансплантации в мозг нервных клеток, полученных из iPS-клеток.

Компания «Сумитомо Фарма», предоставившая нервные клетки, планирует подать заявку на государственное одобрение лечения в рамках ускоренной системы регистрации регенеративных медицинских продуктов, которая выдает разрешения на определенных условиях для использования в течение ограниченного периода. Базирующаяся в Осаке компания стремится получить такое одобрение в самые ранние сроки — уже в текущем финансовом году. Результаты клинического испытания были опубликованы в британском научном журнале Nature.

Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание, при котором двигательная функция нарушается из-за уменьшения количества нервных клеток, производящих дофамин — вещество, необходимое для работы мозга. По оценкам, в Японии около 290 000 пациентов страдают этим заболеванием. Хотя существуют методы симптоматического лечения с применением лекарств, фундаментальные методы терапии до сих пор не разработаны.

Больница Киотского университета и другие учреждения с 2018 по 2023 год трансплантировали от 5 до 10 миллионов дофаминергических нервных клеток, полученных из iPS-клеток, в центральную часть мозга семи пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 50 до 69 лет. Они наблюдали за пациентами в течение двух лет для оценки эффективности и безопасности лечения.

В результате ни у одного из семи пациентов не было выявлено серьезных побочных эффектов. У шести пациентов, у которых оценивалась эффективность, после трансплантации усилилась активность дофаминергических нейронов, и увеличилось количество дофамина в мозге. У четырех из них наблюдалось улучшение двигательной функции. По словам исследователей, больший эффект улучшения наблюдался у более молодых пациентов с легкими симптомами.

Профессор Дзюн Такахаси из Центра исследований iPS-клеток Киотского университета заявил: «Демонстрация терапевтического эффекта у пациентов — это значительное достижение. Мы хотим как можно скорее сделать лечение методом клеточной трансплантации доступным для многих пациентов».







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