Япония и США согласились стремиться к скорейшему комплексному соглашению

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Вашингтон, 16 апреля (Jiji Press) -- Япония и Соединенные Штаты договорились как можно быстрее достичь всеобъемлющего соглашения в переговорах по тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа, начатых 16 апреля.

Министр экономического возрождения Японии Аказава Рёсэй, прибывший в США с целью добиться пересмотра этой политики, провел встречу с Трампом, министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Белом доме. Стороны также условились, что результаты двусторонних переговоров будут объявлены лидерами обеих стран.

После 50-минутной встречи Трамп написал в социальных сетях: «Для меня большая честь встретиться с японской делегацией по вопросам торговли. Значительный прогресс!» По словам Аказавы, американский лидер подчеркнул, что переговоры с Японией являются приоритетными.

После встречи с Трампом Аказава провел около 75 минут переговоров на министерском уровне с Бессентом и другими официальными лицами. На пресс-конференции после этих переговоров Аказава пояснил, что выразил американской стороне сожаление по поводу тарифных мер и потребовал их пересмотра.

Администрация Трампа объявила о введении 24-процентных взаимных тарифов для Японии, а также дополнительных пошлин на автомобили, сталь и другие товары. Перед встречей Трамп высказал намерение обсудить «распределение расходов на военную поддержку», однако Аказава уклонился от прямого ответа на вопрос, обсуждалась ли тема безопасности.

В связи с японо-американскими тарифными переговорами премьер-министр Исиба Сигэру 17 апреля заявил журналистам в своей резиденции, что «предстоящие переговоры не будут легкими», но подчеркнул: «Правительство намерено работать как единое целое, прилагая все усилия и отдавая этому высший приоритет». Основываясь на результатах этих переговоров, японская сторона рассмотрит контрмеры, тщательно оценив требования США для получения исключения из тарифных мер.

Американская сторона, вероятно, потребовала от Японии устранения нетарифных барьеров для автомобилей и дальнейшего открытия рынка для сельскохозяйственной продукции. Что касается валютных вопросов, таких как коррекция высокого курса доллара, Аказава отметил, что «это не обсуждалось» в этот раз, но ожидается, что данная тема будет поднята в будущем между Бессентом и министром финансов Като Кацунобу. Также велика вероятность, что на повестку дня будут вынесены вопросы оборонных расходов Японии и затрат на содержание американских войск в стране.











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