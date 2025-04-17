Санада Хироюки среди 100 самых влиятельных людей по версии Time

Новости

Нью-Йорк, 16 апреля (Jiji Press) -- Трое японцев, включая актера Санада Хироюки, вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time, опубликованного 16 апреля.

Двумя другими японцами стали музыкант Ёсики и современный художник Нара Ёситомо.

Санада (64), известный своей ролью в «Сёгун», телевизионном драматическом сериале, удостоенном премии «Золотой глобус», был назван журналом «легендой, актером, словно вышедшим из мифического материала».

Ёсики, 59-летний участник рок-группы «X JAPAN», является «артистом, чье великолепие преодолело границы и жанры на протяжении более чем 40-летней карьеры», отметил журнал, добавив, что он «продолжает разрушать границы не только как музыкант, но и как культурный посол».

Говоря о 65-летнем Нара, известном своими рисунками девочек с большими головами и выразительными глазами, журнал отметил, что его работы «несут послания, которые нам необходимо услышать, представленные таким образом, что мы можем воспринимать их с юмором и ясностью».

Среди других выбранных были президент США Трамп и бизнесмен Илон Маск.

Журнал Time ежегодно публикует собственный список 100 человек из различных областей, включая искусство и политику. В прошлом году в список был включен режиссер Миядзаки Хаяо.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]