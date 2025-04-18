Казнён мужчина, совершивший нападение на японцев в Китае
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Пекин, 17 апреля (Jiji Press) -- Мужчина, приговорённый к смертной казни в Китае за нападение на двух японцев, в результате которого погибла китаянка, был казнён, как сообщили 17 апреля источники, знакомые с отношениями между Японией и Китаем.
Министерство иностранных дел Китая проинформировало японское посольство в Китае о казни 16 апреля. Точная дата и время казни остаются неизвестными. Посольство продолжает уточнять детали.
Мужчина, Чжоу Цзяшэн, был признан виновным в умышленном убийстве в связи с инцидентом, произошедшим в июне 2024 года, когда он напал с ножом на японскую женщину и её ребёнка, ожидавших автобус японской школы на остановке в Сучжоу, провинция Цзянсу.
Двое японцев получили ранения, а китаянка, работавшая сопровождающей в автобусе, погибла.
Народный суд средней ступени города Сучжоу вынес смертный приговор 23 января этого года, установив, что Чжоу совершил нападение потому, что «из-за долгов ему надоело жить». Однако суд не установил, было ли нападение направлено именно на японцев. Осуждённый не подал апелляцию.
Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции 17 апреля: «Это преступление абсолютно непростительно, и мы серьёзно воспринимаем исполнение приговора».
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