Университет Осаки разрабатывает миниатюрные печени из iPS-клеток

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Осака, 18 апреля (Jiji Press) — Учёные Осакского университета впервые в мире создали миниатюрные печени размером около 0,5 мм из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток).

Эти органоиды функционируют на уровне печени новорождённого и могут применяться для лечения пациентов с терминальной стадией печёночной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в электронном выпуске британского журнала Nature 18 апреля.

Печень имеет сложную структуру, где разные участки выполняют специфические функции по синтезу и расщеплению сахаров и жиров. Ранее воспроизвести такую сложную структуру из iPS-клеток было невозможно.

Исследовательская группа под руководством профессора Такебе Таканори из медицинской школы университета использовала билирубин (образующийся при распаде эритроцитов) и витамин С — вещества, регулирующие функции печени. При определённых условиях культивирования они смогли получить органоиды со сложной структурой.

В экспериментах на крысах с тяжёлой печёночной недостаточностью выживаемость через 30 дней после трансплантации нескольких тысяч органоидов превысила 50%, тогда как у контрольной группы без трансплантации она составила менее 30%.

Это достижение открывает возможность создания «биоискусственной печени» — устройства, подобного диализу, для очистки крови от метаболических нарушений. Профессор Такебе отмечает: «Лечение с использованием органоидов становится реальностью».

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