Японские продавцы стараются справиться с ростом цен на рис

Новости

Токио, 20 апреля (Jiji Press). Исторический скачок цен на рис в Японии заставил розничных торговцев искать альтернативы, используя менее дорогие ингредиенты, такие как ячмень и лапша, в коробках для упакованных обедов бэнто, чтобы сдержать цены и удержать клиентов.

Некоторые розничные торговцы расширяют продажи более дешёвого импортного риса.

В марте сеть магазинов шаговой доступности Lawson Inc. начала продавать серию бэнто Okazudon!, которые содержат меньше риса, но больше спагетти и гарниров, чтобы снизить затраты и сохранить объёмы.

Президент сети, Такэмасу Саданобу, заявил, что из-за резкого роста цен на рис «процесс от разработки продукта до его продажи стал более чем в два раза сложнее, чем в прошлом году».

Магазины Natural Lawson, ориентированные на потребителей, заботящихся о своём здоровье, начали добавлять ячмень мотимуги в рис для всех охлаждённых бэнто-продуктов, заменив смесь риса и мелких злаков, которая ранее использовалась в этих продуктах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме