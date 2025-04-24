Япония публикует первые данные о случаях острых респираторных инфекций

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Токио, 22 апреля (Jiji Press) -- Национальный институт управления кризисами здравоохранения (JIHS) во вторник обнародовал первую статистику по острым респираторным инфекциям (ОРИ), согласно которой за неделю до 13 апреля в примерно 3000 специализированных медицинских учреждениях по всей стране было зарегистрировано 181 270 случаев заболевания.

Это первый официальный отчет после того, как ОРИ, объединяющие простудные и другие респираторные симптомы, получили статус заболевания категории V согласно закону о контроле инфекционных заболеваний.

К острым респираторным инфекциям относятся как обычные простудные заболевания, так и инфекции с респираторными проявлениями, включая коронавирус и грипп. Регулярный мониторинг заболеваемости позволит быстрее выявлять новые неизвестные инфекции в случае их появления.

Опубликованная статистика за период 7-13 апреля показывает, что в среднем на одно медучреждение пришлось 49,38 пациентов. Наивысший показатель зафиксирован в префектуре Тотиги (94,13), самый низкий — в префектуре Коти (27,37). В дальнейшем данные о числе заболевших будут публиковаться по вторникам, а общий обзор эпидемиологической ситуации — по пятницам.







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