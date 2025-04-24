Снижение цен на бензин на 10 йен начнется в следующем месяце, субсидии на электричество и газ возобновятся в июле - заявление премьер-министра Исиба

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Токио, 22 апреля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сообщил 22 апреля о введении с 22 мая новой программы, которая снизит цены на бензин на 10 йен за литр. Это решение принято в ответ на тарифные меры администрации Трампа и продолжающийся рост стоимости жизни. Также планируется возобновить субсидирование оплаты электроэнергии и газа в период с июля по сентябрь как меру по смягчению последствий летней жары.

Премьер-министр выступил перед журналистами после переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Муто Ёсихару в своей официальной резиденции. Говоря о ценах на топливо, он подчеркнул: «В условиях текущего роста цен мы вводим меры по их фиксированному снижению». По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива будет уменьшена на 10 йен за литр, мазута и керосина — на 5 йен, а авиационного топлива — на 4 йены.

В настоящее время правительство предоставляет субсидии оптовым поставщикам нефтепродуктов для удержания цены бензина на уровне около 185 йен за литр. С начала следующего месяца вместо установления целевых показателей цен будет применяться фиксированная скидка за каждый литр топлива.

Касательно возможных значительных колебаний рыночных цен премьер-министр отметил: «Чтобы избежать нарушений в системе дистрибуции, мы будем внедрять изменения поэтапно, ограничивая максимальное колебание цен примерно пятью йенами за один раз».

Программа субсидирования оплаты электроэнергии и газа была временно приостановлена в марте. Относительно размера планируемых субсидий премьер-министр заявил: «Решение будет принято в мае после тщательного анализа прогнозируемых цен на топливо и тарифов на электроэнергию».

Ожидается, что внесение в парламент проекта дополнительного бюджета на 2025 финансовый год, предусматривающего прямые денежные выплаты населению, будет отложено. Вместо этого премьер-министр намерен реализовать альтернативные меры поддержки, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан в преддверии летних выборов в Палату советников, на которые он пойдет как председатель Либерально-демократической партии.













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