Снижение цен на бензин на 10 йен начнется в следующем месяце, субсидии на электричество и газ возобновятся в июле - заявление премьер-министра Исиба

Экономика Политика Общество

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Токио, 22 апреля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сообщил 22 апреля о введении с 22 мая новой программы, которая снизит цены на бензин на 10 йен за литр. Это решение принято в ответ на тарифные меры администрации Трампа и продолжающийся рост стоимости жизни. Также планируется возобновить субсидирование оплаты электроэнергии и газа в период с июля по сентябрь как меру по смягчению последствий летней жары.

Премьер-министр выступил перед журналистами после переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Муто Ёсихару в своей официальной резиденции. Говоря о ценах на топливо, он подчеркнул: «В условиях текущего роста цен мы вводим меры по их фиксированному снижению». По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива будет уменьшена на 10 йен за литр, мазута и керосина — на 5 йен, а авиационного топлива — на 4 йены.

В настоящее время правительство предоставляет субсидии оптовым поставщикам нефтепродуктов для удержания цены бензина на уровне около 185 йен за литр. С начала следующего месяца вместо установления целевых показателей цен будет применяться фиксированная скидка за каждый литр топлива.

Касательно возможных значительных колебаний рыночных цен премьер-министр отметил: «Чтобы избежать нарушений в системе дистрибуции, мы будем внедрять изменения поэтапно, ограничивая максимальное колебание цен примерно пятью йенами за один раз».

Программа субсидирования оплаты электроэнергии и газа была временно приостановлена в марте. Относительно размера планируемых субсидий премьер-министр заявил: «Решение будет принято в мае после тщательного анализа прогнозируемых цен на топливо и тарифов на электроэнергию».

Ожидается, что внесение в парламент проекта дополнительного бюджета на 2025 финансовый год, предусматривающего прямые денежные выплаты населению, будет отложено. Вместо этого премьер-министр намерен реализовать альтернативные меры поддержки, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан в преддверии летних выборов в Палату советников, на которые он пойдет как председатель Либерально-демократической партии.

ガソリン価格の引き下げを表明する石破茂首相（左）。右は武藤容治経済産業相＝２２日午後、首相官邸

自民党の小野寺五典政調会長（中央）、公明党の岡本三成政調会長（左）からガソリン価格引き下げに関する申し入れ書を受け取る石破茂首相＝２２日午後、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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