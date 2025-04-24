Правительство Японии рассматривает увеличение импорта риса для тарифных переговоров с США

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Токио, 22 апреля (Jiji Press) -- Как стало известно 22 апреля, правительство Японии изучает возможность расширения импорта американского риса в качестве стратегического хода в тарифных переговорах с администрацией президента Трампа. США настаивают на открытии рынка сельскохозяйственной продукции, и рис рассматривается как один из ключевых переговорных козырей. Однако такое решение может вызвать сопротивление со стороны аграрного сектора. Учитывая предстоящие выборы в верхнюю палату парламента, внутри правящей коалиции преобладают осторожные настроения. Власти тщательно анализируют возможные предложения американской стороне.

В настоящее время Япония в рамках системы «минимального доступа» ежегодно импортирует беспошлинно 770 тысяч тонн риса, из которых максимум 100 тысяч тонн идет на непосредственное потребление. На ввоз сверх квоты действует пошлина в размере 341 йен за килограмм.

После прошлогоднего «рисового кризиса эпохи Рэйва» цены на рис резко взлетели. Несмотря на выпуск на рынок государственных резервов, розничные цены остаются более чем вдвое выше прошлогодних. В этой связи в правительстве возникла идея увеличить импорт американского риса для сдерживания потребительских цен. Министерство финансов уже выступило с предложением расширить импортную квоту риса для потребления и ускорить проведение торгов, что должно облегчить регулирование внутреннего рынка.

По данным Министерства сельского хозяйства, на американский рис приходится около 45% импорта в рамках квоты «минимального доступа» в 2024 финансовом году, что является наибольшей долей среди стран-поставщиков. Из-за подорожания отечественного риса также резко вырос импорт сверх квоты, что создает возможность одновременно увеличить экспорт США и стабилизировать внутренние цены в Японии.







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