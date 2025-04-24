Премьер-министр Исиба встретился с представителем Amazon: «Укрепление сотрудничества необходимо для решения демографического кризиса»

Общество Экономика Политика

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Токио, 23 апреля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру провел встречу с Мэттом Гарманом, главой облачного подразделения Amazon Web Services (AWS), в своей токийской резиденции.

В ходе беседы Исиба подчеркнул: «Главная проблема Японии — катастрофическое сокращение численности населения».

«В решении этой стратегической задачи государственной важности технологии играют ключевую роль», — отметил премьер-министр, выразив заинтересованность в расширении партнерства с компанией.

Гарман представил планы AWS по наращиванию инвестиций в Японию и заверил, что компания стремится содействовать развитию японской экономики.

アマゾンウェブサービス（ＡＷＳ）社のガーマンＣＥＯ（左から２人目）らの表敬を受ける石破茂首相（中央）＝２３日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Исиба Сигэру Jiji Press Amazon Web Services (AWS) сокращение численности населения