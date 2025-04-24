Ставка медицинского страхования достигнет рекордных 9,34% - Федерация страховых обществ прогнозирует дефицит у 80% организаций в 2025 финансовом году

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Токио, 23 апреля (Jiji Press) -- Национальная федерация обществ медицинского страхования (Кенпорен) сообщила, что средняя ставка страховых взносов в корпоративных страховых обществах Японии ожидается на рекордно высоком уровне 9,34% в 2025 финансовом году.

Прогнозируется, что ставка вырастет на 0,03 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, завершившимся в марте. Рост связан с увеличением отчислений на медицинское обслуживание пожилых граждан.

Согласно прогнозам, члены Кенпорен столкнутся с общим дефицитом в размере 378,2 миллиарда йен, причём 1043 общества, что составляет около 80% от общего числа, ожидают убытки.

Оценки для всех 1372 членов федерации основаны на бюджетных данных, полученных от 1368 страховых обществ на 2025 финансовый год.

Ожидается, что общий доход от страховых взносов увеличится на 4,3% до 9268,5 миллиарда йен благодаря повышению заработной платы и расширению охвата программ медицинского страхования на работников с частичной занятостью.

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