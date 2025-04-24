Важность свободной торговли подтверждена на встрече лидера Комэйто с четвёртым лицом в китайской иерархии
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Пекин, 23 апреля (Jiji Press) -- Саито Тецуо, председатель младшей правящей партии Японии Комэйто, встретился с Ван Хунином, занимающим четвёртое место в иерархии Коммунистической партии Китая, и подтвердил важность свободной торговли.
Эта встреча в Доме народных собраний в Пекине стала первым контактом между японским политиком и представителем руководства президента Си Цзиньпина после введения США первого раунда так называемых «взаимных тарифов» для торговых партнёров в начале этого месяца.
На встрече Саито передал Вану, председателю Народного политического консультативного совета Китая, письмо от премьер-министра Японии Исибы Сигэру, адресованное президенту Си.
Имея в виду тарифную политику США, Ван отметил, что обе страны должны «вместе противостоять вызовам, способствуя миру, стабильности, развитию и процветанию в Азии и во всём мире». В ответ Саито подчеркнул, что «значимые японо-китайские отношения необходимо сохранить для будущих поколений».
Саито проинформировал о текущем состоянии японо-американских торговых переговоров по тарифам. Он изложил позицию Японии, придающей большое значение свободной, открытой и многосторонней торговой системе, а также попросил возобновить импорт японских морепродуктов. Ван подчеркнул, что сохранение системы свободной торговли отвечает общим интересам как мирового сообщества, так и обеих стран, однако, по имеющимся сведениям, конкретно о морепродуктах не высказался.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]