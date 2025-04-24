Важность свободной торговли подтверждена на встрече лидера Комэйто с четвёртым лицом в китайской иерархии

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Пекин, 23 апреля (Jiji Press) -- Саито Тецуо, председатель младшей правящей партии Японии Комэйто, встретился с Ван Хунином, занимающим четвёртое место в иерархии Коммунистической партии Китая, и подтвердил важность свободной торговли.

Эта встреча в Доме народных собраний в Пекине стала первым контактом между японским политиком и представителем руководства президента Си Цзиньпина после введения США первого раунда так называемых «взаимных тарифов» для торговых партнёров в начале этого месяца.

На встрече Саито передал Вану, председателю Народного политического консультативного совета Китая, письмо от премьер-министра Японии Исибы Сигэру, адресованное президенту Си.

Имея в виду тарифную политику США, Ван отметил, что обе страны должны «вместе противостоять вызовам, способствуя миру, стабильности, развитию и процветанию в Азии и во всём мире». В ответ Саито подчеркнул, что «значимые японо-китайские отношения необходимо сохранить для будущих поколений».

Саито проинформировал о текущем состоянии японо-американских торговых переговоров по тарифам. Он изложил позицию Японии, придающей большое значение свободной, открытой и многосторонней торговой системе, а также попросил возобновить импорт японских морепродуктов. Ван подчеркнул, что сохранение системы свободной торговли отвечает общим интересам как мирового сообщества, так и обеих стран, однако, по имеющимся сведениям, конкретно о морепродуктах не высказался.

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