Япония внедрит свою версию системы ESTA в 2028 финансовом году

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Токио, 23 апреля (Jiji Press) — Правительство Японии планирует внедрить собственный аналог американской Электронной системы авторизации путешествий (ESTA) в 2028 финансовом году, как сообщил министр юстиции Судзуки Кэйсукэ в среду.

«Мы намерены запустить эту систему в течение 2028 финансового года для эффективного управления растущим потоком иностранных туристов в Японию», — заявил он на заседании Комитета по юридическим вопросам Палаты представителей.

Японский вариант ESTA будет применяться к гражданам стран и регионов, которые освобождены от необходимости получения краткосрочной визы.

Иностранцы, планирующие посетить Японию, должны будут заранее подать заявку в Иммиграционную службу с указанием цели визита и места предполагаемого проживания. После рассмотрения заявки служба сообщит о решении относительно возможности въезда в страну.

Лицам, получившим отказ, не будет разрешено садиться на рейсы в Японию. Те же, кто получит одобрение, смогут въехать в страну через автоматизированные пропускные пункты после прохождения проверки на специальных терминалах.

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