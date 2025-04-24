Морские пехотинцы США подозреваются в сексуальном насилии на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 23 апреля (Jiji Press) — Полиция префектуры Окинава направила в прокуратуру материалы дела в отношении двух американских морских пехотинцев, подозреваемых в совершении сексуального насилия над женщинами в самой южной префектуре Японии, сообщили полицейские источники.

Дела обоих военнослужащих, каждому из которых около 20 лет, были переданы прокурорам 7 апреля. В тот же день полиция уведомила об этом администрацию Окинавы.

Согласно источникам, один из морпехов подозревается в изнасиловании знакомой женщины в январе, а другой — в сексуальном насилии над женщиной и нанесении телесных повреждений другой женщине на территории военной базы в марте.

Оба случая стали известны после обращения пострадавших в полицию.

Подозреваемые, находящиеся под юрисдикцией США, давали показания полиции на добровольной основе.

В отношении проблемы сексуального насилия со стороны американских военных, в прошлом году был выявлен факт непредоставления информации префектуральным властям. В связи с этим с июля прошлого года полиция префектуры внедрила систему обязательного уведомления администрации при аресте подозреваемых или передаче материалов дела в прокуратуру.

Губернатор Тамаки Дэнни 23 апреля заявил: «Глубоко прискорбно, что произошли подобные инциденты. Мы настоятельно требуем от американских вооруженных сил принятия более действенных мер для предотвращения повторения таких случаев».

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