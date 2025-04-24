Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о развитии ИИ

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Токио, 24 апреля (Jiji Press) — Палата представителей Японии приняла законопроект, направленный на стимулирование развития искусственного интеллекта и минимизацию сопутствующих рисков.

Законопроект будет передан в верхнюю палату парламента — Палату советников, и, как ожидается, будет окончательно утвержден в течение текущей парламентской сессии, завершающейся в июне.

Документ предусматривает создание специального штаба по стратегии ИИ под непосредственным руководством премьер-министра, который займется разработкой комплексного плана развития технологий искусственного интеллекта.

Согласно законопроекту, правительство получит полномочия расследовать инциденты, связанные с ИИ, включая случаи нарушения прав человека, а также предоставлять рекомендации и указания серьезным нарушителям.

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