Китайская BYD выходит на рынок компактных электромобилей, планируя расширить долю на японском рынке во второй половине 2026 года

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Токио, 24 апреля (Jiji Press) — Китайский гигант электромобилей BYD Co. выйдет на японский рынок компактных электромобилей категории кэй (лёгкие, до 660 куб. см) во второй половине 2026 года, заявило 24 апреля японское подразделение компании.

Компактные автомобили составляют около 40% продаж новых автомобилей в Японии. Выходя в сегмент компактных электромобилей, BYD стремится создать плацдарм для расширения своей доли на японском рынке, заявили представители группы.

BYD планирует экспортировать в Японию компактные автомобили, произведенные в Китае. Компания установит цены после изучения цен на аналогичные продукты, такие как компактный электромобиль Sakura от Nissan Motor Co., который продается примерно за 2,5 миллиона йен.

Компактные автомобили основаны на уникальных японских стандартах для транспортных средств, включая размеры кузова. Кроме того, в стране существует уникальный формат быстрой зарядки, называемый CHAdeMO.

Соединенные Штаты критиковали эти стандарты как нетарифные торговые барьеры, но BYD будет разрабатывать автомобили, соответствующие японским стандартам.

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