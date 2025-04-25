США не требуют целевых показателей валютного курса от Японии

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Вашингтон, 24 апреля (Jiji Press) -- Во время встречи с министром финансов Японии Като Кацунобу, прошедшей 24 апреля в Вашингтоне, министр финансов США Скотт Бессент не выдвигал требований по установлению целевых показателей валютного курса или созданию системы валютного регулирования, как заявил японский министр.

«Мы подтвердили общую позицию о том, что валютные курсы должны формироваться рынком, и что их избыточная волатильность негативно сказывается на экономике», — отметил Като на пресс-конференции после переговоров.

Администрация президента Дональда Трампа не раз обвиняла различные страны, включая Китай и Японию, в преднамеренном занижении курсов своих валют. В свете продолжающегося ослабления йены по отношению к доллару японская сторона опасалась возможных требований по валютному курсу, особенно в контексте торговых переговоров между двумя странами.

Тем не менее, ещё до встречи Бессент заявил журналистам, что не будет настаивать на установлении целевых показателей валютного курса. Судя по всему, обсуждение не вышло за рамки существующих договорённостей «Большой семёрки» (G7). «Мы договорились продолжать тесное и конструктивное взаимодействие по валютным вопросам», — подчеркнул Като.

По завершении совещания министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) Като и Бессент провели 50-минутные двусторонние переговоры — первую личную встречу на таком уровне.

В ходе беседы Като выразил «крайнее сожаление» по поводу высоких тарифов, введённых США, и призвал пересмотреть эти меры. О конкретных требованиях, выдвинутых Бессентом, он комментировать отказался. Что касается тарифных переговоров, ожидается, что министр экономического возрождения Японии Акасава Рёмаса примет участие во втором раунде министерских консультаций с американской стороной примерно 30 апреля.

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