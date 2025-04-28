Токио будет искать биологических родителей мужчины, подмененного в роддоме

Общество

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Токио, 25 апреля (Jiji Press) — Столичные власти начнут поиск биологических родителей 67-летнего мужчины, который был случайно подменен в ныне закрытом родильном доме, сообщила губернатор Токио Коикэ Юрико.

Токийское правительство отказалось от обжалования решения окружного суда, вынесенного в пользу Эгура Сатоси, который требовал проведения такого расследования.

«От имени столичных властей приношу глубочайшие извинения Эгура Сатоси и всем затронутым этой ситуацией за причиненные душевные страдания», — заявила Коикэ. «В ходе расследования мы обеспечим максимальную защиту личной информации и будем с особой чуткостью относиться к чувствам каждого участника дела».

Согласно судебному постановлению, женщина, воспитавшая Эгура, родила мальчика 10 апреля 1958 года в городском родильном доме района Сумида. После того как ребенка перевели в палату для новорожденных, произошла подмена. В 2004 году ДНК-анализ подтвердил отсутствие биологического родства между Эгура и его приемными родителями.

記者会見する東京都の小池百合子知事＝２５日、都庁

新生児取り違え訴訟で東京都の控訴断念を受け、記者会見する原告の江蔵智さん（左）＝２５日午後、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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