Токио будет искать биологических родителей мужчины, подмененного в роддоме

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Токио, 25 апреля (Jiji Press) — Столичные власти начнут поиск биологических родителей 67-летнего мужчины, который был случайно подменен в ныне закрытом родильном доме, сообщила губернатор Токио Коикэ Юрико.

Токийское правительство отказалось от обжалования решения окружного суда, вынесенного в пользу Эгура Сатоси, который требовал проведения такого расследования.

«От имени столичных властей приношу глубочайшие извинения Эгура Сатоси и всем затронутым этой ситуацией за причиненные душевные страдания», — заявила Коикэ. «В ходе расследования мы обеспечим максимальную защиту личной информации и будем с особой чуткостью относиться к чувствам каждого участника дела».

Согласно судебному постановлению, женщина, воспитавшая Эгура, родила мальчика 10 апреля 1958 года в городском родильном доме района Сумида. После того как ребенка перевели в палату для новорожденных, произошла подмена. В 2004 году ДНК-анализ подтвердил отсутствие биологического родства между Эгура и его приемными родителями.













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