Останки айну возвращаются из Великобритании в Японию: передача трех черепов

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Токио, 25 апреля (Jiji Press) — Японское правительство объявило о предстоящем возвращении останков трех представителей коренного народа айну, которые долгое время хранились в Эдинбургском университете Шотландии.

Черепа трех человек — мужчин и женщин — прибудут на Хоккайдо 3 мая после официальной церемонии передачи, запланированной в университете на 30 апреля. Останки будут помещены в мемориальный комплекс Национального музея и парка айну «Упопой» в городе Сираой.

Это третий случай репатриации останков айну из-за рубежа, куда они были вывезены в исследовательских целях — после возвращения из Германии в 2017 году и Австралии в 2023 году.

Эти останки попали в университет в 1913 году от британского врача, жившего в Японии. Информация об их нахождении стала доступна в 2023 году, что позволило Токио инициировать процесс возвращения. Согласно архивным записям, места происхождения останков обозначены как «Окоши», «Уракава» и «Кусиро». Правительство Японии считает, что речь идет о современном городе Эримо (бывшая деревня Кооши), городе Уракава и городе или поселке Кусиро.

В Великобритании также находятся еще три комплекта останков айну и десять наборов, предположительно принадлежащих представителям этого народа, которые хранятся в Лондонском музее естественной истории. Японское правительство намерено продолжить работу по их возвращению и проведению дальнейших исследований.







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